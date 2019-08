Quattro rapine tra Portopalo e Pachino, presi di mira: un rifornimento, un tabacchi e due uomini. Scattano misure cautelari. LE FOTO ED IL VIDEO

Sarebbero gli autori di quattro rapine, tra Portopalo di Capo Passero e Pachino, di cui due tentate e due consumate, nel mese di febbraio di quest'anno. Per tale motivo, a seguito di indagini della Polizia di Stato, sono scattate misure cautelari nei confronti di Vincenzo Accaputo, 26 anni di Avola, e Fabrizio Meli, 25 anni di Modica. Nel primo caso l'uomo è stato sottoposto ai domiciliari, nel secondo caso è scattato il dimora nella Provincia di Siracusa.

In particolare, i due sarebbero autori di:

- rapina consumata in Pachino presso il rifornimento di carburanti “Lukoil” di via G. Pascoli, per un bottino di 1200 euro;

- rapina tentata in Portopalo di Capo Passero, in Via Carlo Alberto ai danni di un anziano;

- rapina tentata in Portopalo di Capo Passero presso una rivendita di tabacchi posta sul corso principale;

- rapina tentata aggravata in Pachino ai danni di un uomo, avvenuta in via Lincoln, dinanzi alla banca Unicredit filiale di Pachino, dopo aver prelevato dallo sportello bancomat.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i quattro casi di rapina sarebbero studiati perchè i due, già nei giorni prima, si sarebbero armati di un fucile a canne mozze col chiaro intento di commettere dei reati.

Le indagini, portate avanti con il supporto delle immagini di videosorveglianza, hanno ricostruito la seguente versione dei fatti: i due avrebbero utilizzato l'auto di Accaputo per spostarsi da una città all'altra e, durante gli spostamenti, si sarebbero cambiati gli abiti per sviare le indagini.