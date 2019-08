Siracusa, Bilancio 2019, Castagnino contro i Verdi: "Venduti"

Il consigliere comunale Salvo Castagnino si scaglia contro il gruppo consiliare dei Verdi, a seguito della discussione in Aula del bilancio di previsione 2019: "presentano - dice - un emendamento per spostare la motovedetta della guardia costiera donata al comune ma boccia il nostro emendamento per riportare a Siracusa il peschereccio naufragato a Malta".

E poi l'accusa, frutto di una indiscrezione che vede Andrea Buccheri prossimo assessore: "Vergognosa posizione, venduti all’amministrazione solo perché entreranno in giunta in fase di rimpasto!"