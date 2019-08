Floridia, continua la gara di solidarietà per Tancredi Santangelo: i prossimi appuntamenti

Prosegue la raccolta fondi per Tancredi Santangelo, il giovane floridiano affetto da chiari di tipo 1, che dovrà subire un importante intervento chirurgico negli Stati Uniti tra 11 giorni.

Il 3 settembre intanto, tutte le associazioni di Floridia si ritroveranno nella sede del Comune per un incontro organizzato dalla giornalista Patrizia Tidona. L’obiettivo è di organizzare una manifestazione di solidarietà, per domenica 29 settembre, che coinvolga tutti gli organismi no profit della città. Le associazioni allestiranno stand e creeranno momenti ludico-ricreativi, invitando le persone a donare per Tancredi.

Altro appuntamento per il 4 settembre alle 20 all’Alter Ego di viale Vittorio Veneto a Floridia per una manifestazione animata da Salvo Ruiz, in arte “Zabo”, noto artista siracusano e caratterizzata oltre che dalla musica e dal ballo anche dal cabaret de “l’Impiccione Comic Lab” e da alcuni giochi a premi.

La gara di solidarietà, avviata circa due mesi fa sulla piattaforma online “Go Found Me”, continua anche nelle piazze e, qualche giorno fa, l’associazione “Astrea in memoria di Stefano Biondo” ha raccolto 700,00 euro durante il concerto dei Radiofreccia che si è tenuto in piazza San Giovanni. Il Club Lions Floridia Val D’Anapo ha contribuito con 1.000 euro grazie alla generosità dei propri soci, mentre 2.500 euro sono arrivati da Cantieri Sikulab, associazione di Solarino che ha tenuto una manifestazione in piazza in sinergia con l’Amministrazione Comunale. A contribuire alla raccolta fondi anche due associazioni di Siracusa, la San Vincenzo De Paoli con 600,00 euro e il “Cuore di Antoni De Marco” con 300 euro.