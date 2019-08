La "finta" Samara spaventa anche Noto ed Avola, ieri i primi avvistamenti

E' stata avvistata ieri a Noto e ad Avola, in centro, la "finta" Samara, un fenomeno che in questi giorni sta facendo impazzire il web. Tutto è partito dalla pittoresca Catania dove, in particolare nel quartiere di Librino, è stata avvistata per la prima volta la celeberrima protagonista del film The Ring aggirarsi all'interno di un parco giochi.

Da lì è partito il "tour" che ha toccato pure Palermo, dopo alcuni paesini del catanese tra cui Adrano e Biancavilla. All'interno della città di Catania, pare che ci sia stato un contatto con Samara finito a rissa, dalla quale la spaventosa ragazzina sia riuscita a fuggire.

Anche a Napoli il fenomeno impazza, e adesso la provincia aretusea segnala finte Samara in ogni dove.

Secondo alcuni testimoni, ieri sera, in strada sarebbero scese centinaia di persone in cerca della tremenda ragazzina, la quale presto ha fatto perdere le sue tracce.

Sul web corre l'immagine di Samara, e subito la macchina del fango si è messa in moto. Qualcuno la definisce "pazza", "squilibrata", "fuori di testa", altri (e qui la cosa diventa più seria) incitano alla violenza nei suoi confronti.

In realtà potrebbe trattarsi di uno scherzo lanciato su youtube da alcuni cittadini statunitensi. In Sicilia si traduce in violenza.