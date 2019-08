L'uragano Dorian si rafforza e punta sulla Florida, via ad evacuazioni

La furia dell'uragano Dorian si avvicina alla Florida e minaccia 10 milioni di persone. L'uragano si rafforza: è ormai di categoria 4, "estremamente pericoloso". "Potrebbe essere devastante" avverte Donald Trump. I preparativi sono in corso in tutto lo Stato, visto che non si riesce a prevedere con esattezza la traiettoria dell'uragano: le ultime rilevazioni segnalano un cambio di rotta, con Dorian che potrebbe abbattersi solo sulla costa risparmiando l'interno. Ma nulla è dato per certo anche perché i primi effetti dell'uragano iniziano a sentire, con l'acqua alta a Miami e alcune inondazioni in città: a preoccupare è il fatto che di avvicina durante la stagione delle onde giù più alte dell'anno. Evacuazioni obbligatorie sono state disposte in alcune aree dello stato, quelle ritenute al momento nel mirino di Dorian. Fra queste c'è la contea di Brevard, ma anche quelle di Palm Beach e Martin.