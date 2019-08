Siracusa, scuola: Foti propone il "quaderno sospeso" per le famiglie meno abbienti

Il "quaderno sospeso" per dare la possibilità a qualcuno che non può permettersi di acquistare per intero il corredo scolastico.

L'iniziativa, già attiva nel comune di Lonate Pozzolo, è stata riproposta da Alfredo Foti, Dirigente PD, anche sul territorio siracusano: "le famiglie che possono, - spiega - potrebbero acquistare nelle cartolerie che aderiranno all’iniziativa dei buoni acquisto anche di modeste cifre,( 2,5,10, 15 euro) che poi associazioni di volontariato, sotto la regia dell’assessorato politiche sociali potrebbero distribuire dopo aver ritirato i buoni, alle famiglie in difficoltà! Proviamoci, spero che l’Amministrazione o il Consiglio Comunale colgano al volo questa iniziativa."