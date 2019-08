Siracusa, Sentinelle del mare: una biologa marina per studiare le biodiversità dei fondali

Sarà a Siracusa e Noto, dal 3 al 22 settembre, una biologa marina, Simona Carratello, dell’Università di Bologna sarà, per studiare le biodiversità del nostro mare facendo soprattutto un focus su plastica e rifiuti.

L'attività è promossa da Confcommercio, impegnata già da tempo nel settore con “Sentinelle del Mare”, che già nel 2018 ha attraversato tutta l’Italia producendo 10.000 schede di rilevazione elaborate dai turisti, 400.000 contatti attivati, oltre 100 imprenditori coinvolti, e che quest’anno approda per la prima volta anche a Siracusa.

“Abbiamo lavorato per poter avere anche a Siracusa - ha dichiarato Francesco Alfieri, il direttore di Confcommercio - un progetto internazionale che lavorasse sulla consapevolezza degli imprenditori e che inserisse la nostra città, e dunque il nostro mare, in alcuni circuiti internazionali del turismo marino e naturalistico”.

"Turisti e residenti saranno invitati a diventare scienziati per un giorno - conclude Alfieri - aiutando la biologa a raccogliere dati essenziali per misurare il livello di biodiversità, e quindi di salute, di tratti di mare del siracusano, attraverso una scheda di rilevamento e una metodologia facile e accessibile a chiunque. Tutti i dati saranno comunicati su alcune pubblicazioni scientifiche e sul sito internazionale dueproject.org".