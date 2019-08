Avola, il sindaco Cannata: "Nessuna sottrazione di risorse dalla Regione sul dissesto idrogeologico"

“Non è vero che ad Avola sono stati sottratti oltre 5 milioni di euro dalla Regione per la realizzazione delle opere di difesa e salvaguardia costiera di Avola, la rideterminazione delle somma dipende solo dal fatto che questi sono fondi già utilizzati e i lavori per gli altri 10 milioni di euro sono tra l’altro pronti per l’avvio".

Il sindaco di Avola, Luca Cannata, replica così all'ex presidente della commissione Bilancio all'Ars, Vincenzo Vinciullo, che aveva lanciato l'allarme in merito a una presunta rideterminazione delle risorse assegnate nella precedente legislatura sul dissesto idrogeologico.

L'ex deputato regionale aveva sottolineato che i fondi erano stati ridotti da 42 a 17 milioni di euro con una differenza di 25 milioni di euro in meno contestando il silenzio degli amministratori locali e citando, tra i Comuni interessati dalla “sottrazione”, anche Avola.