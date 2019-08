Siracusa, Teamnetwork Albatro: domani common training con la Pallamano Ragusa

Procede a ritmo serrato la preparazione della Teamnetwork Albatro sul parquet del Pala “Lo Bello”.

Coach Peppe Vinci, affiancato dal suo vice Gianni Attanasio, segue un programma ben definito. L’obiettivo è quello di portare, in poche settimane, tutti i giocatori sullo stesso livello di preparazione.

A trentasei giorni dall’inizio di campionato, in casa dell’Alcamo, i bianconeri lavorano molto sull’inserimento dei nuovi.

In attesa del meritato riposo previsto per domenica, la Teamnetwork Albatro ospiterà domani sera, alle 19, la Pallamano Ragusa per un common training.

“Sarà l’occasione per un buon allenamento di fine settimana – commenta il tecnico bianconero – I ragazzi stanno lavorando con grande impegno e condividere questo momento con il sette ragusano ci aiuterà a verificare ulteriormente lo stato di avanzamento della nostra condizione.”