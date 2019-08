Siracusa, Bilancio di previsione approvato: la soddisfazione del sindaco Italia e della presidente Scala

"Mettere in ordine i conti dell'Ente mantenendo inalterati tutti i servizi alla collettività e presentare un bilancio in anticipo, segnando una forte discontinuità rispetto al passato“. Questo viene evidenziato dal sindaco, Francesco Italia a commento del'approvazione, a tarda notte, degli strumenti finanziari del Comune di Siracusa.

"Giunge al termine di un percorso virtuoso - aggiunge - che premia il lavoro fatto in questi mesi da Amministrazione, Consiglio e burocrazia dell'Ente. Il Comune, già ad agosto, si è dotato del suo bilancio di programmazione: è la prima volta che accade nell'ultimo decennio. La bozza di Bilancio di previsione - prosegue il primo cittadino - era stata approvata il 30 aprile: anche questo non avveniva da oltre dieci anni. L'Amministrazione, in sede di stesura della Bozza, ha seguito tutti le indicazioni del Consiglio Comunale contenute in seno alla delibera del ‪28 dicembre dello scorso anno e segnatamente il “Fondo Passività Potenziali” che ammonta a 4 milioni di euro; il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” è stato predisposto secondo i criteri statuiti dalla Corte dei Conti nel rispetto delle percentuali previste per il 2019; le tariffe relative ai servizi sono state adeguate rispettando la percentuale di compartecipazione prevista per legge per quelli a domanda individuale; si tiene conto degli incassi Tari previsti a seguito della bocciatura del Consiglio comunale del ‪31 marzo scorso: la rimodulazione della Cosap ha mantenuto inalterati”.

L'altro elemento che il Sindaco mette in risalto fa riferimento alla relazione dei Revisori contabili e alle positività emerse: “Il documento ha sostanzialmente rispettato i correttivi imposti dalla Corte dei Conti e adottati dal Consiglio Comunale.L'Ente non ha rinegoziato mutui mentre le previsioni finanziarie per gli anni 2019-2021 sono coerenti con gli strumenti di programmazione, con il Dup e con gli atti di programmazione di settore. Il Piano triennale delle Opere pubbliche è stato redatto in conformità alla legge, la programmazione triennale dei fabbisogni del personale è coerente; le previsioni di entrata risultano congrue e attendibili. La quantificazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e la previsione di spesa 2019-2021 per interessi passivi e oneri la congrua sono state calcolate correttamente e risultano congrue".

Analoga soddisfazione viene espressa dalla presidente del Consiglio comunale Moena Scala: “Il grande senso di responsabilità di tutti i consiglieri ha permesso all'Ente di dotarsi degli strumenti finanziari con largo anticipo rispetto al passato, dando un forte segnale di discontinuità: Di questo va dato atto e merito a tutti i consiglieri che hanno lavorato con grande impegno, nelle rispettive commissioni ed in aula, presentando più di duecento emendamenti migliorativi della bozza originale. Un altro elemento che mi piace sottolineare è il grande equilibrio e il profondo rispetto istituzionale che ha contraddistinto l'operato del civico consesso: Un segnale di profondo cambiamento - conclude - verso quell'auspicato cambio di passo che pian piano si sta cercando di raggiungere”.