Siracusa, guasti idrici: possibile riduzione della pressione dell'acqua

Nuovi guasti idrici questa mattina a Siracusa sulla condotta di adduzione del serbatoio di Bufalaro alto, che hanno causato l'abbassamento del livello del serbatoio.

Tecnici della Siam al lavoro, ma è stato necessario sospendere il pompaggio e questo potrebbe causare una riduzione della pressione idrica durante l'intera giornata di oggi e fino a tarda sera.

Sono interessate le zone medio alte della città: viale Epipoli, via Necropoli Grotticelle, viale Tica, via Tisia, viale Zecchino, via Filisto e limitrofe oltre alle contrade Sinerchia e Tremmilia e alla frazione di Belvedere.