Siracusa, il caro libri grava sempre di più sui bilanci delle famiglie

Ammonta a circa 300 euro la spesa annua che le famiglie siracusane devono affrontare per ciascun ragazzo che deve frequentare le scuole superiori.

Costi troppo gravosi, che mettono a dura prova i bilanci di ogni singolo nucleo familiare.

Questo quanto accertato dall'Unione degli studenti che sull'argomento ha condotto un'indagine. Secondo i dati raccolti, inoltre, il 94% degli intervistati ha dichiarato che non è giusto pagare per i libri scolastici e l'86% pensa che i costi elevati dei libri possano costituire un motivo per l'abbandono degli studi.

Da qui la necessità, secondo l'Unione degli Studenti, che in tutte le scuole si possa usufruire del comodato d'uso dei libri di testo, "affinché sia possibile per tutti accedere più facilmente all'istruzione". Viene rivendicata inoltre l'approvazione di un reddito universale di formazione.

Nel frattempo, proprio per venire incontro a coloro che non hanno grandi possibilità economiche, intervengono i mercatini dei libri usati, che quest'anno, su iniziativa dell'Unione degli studenti, si terrà presso la Libreria Diana: "un'iniziativa di mutualismo e solidarietà tra pari, una denuncia sociale che parte dal basso verso chi specula sui libri".