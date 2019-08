Sortino, nascondeva in casa cocaina e marijuana: arrestato

Un'ampia operazione antidroga è stata condotta dai carabinieri, insieme a personale del Nucleo Cinofili Carabinieri di Nicolosi (CT), che ha portato, tra l'altro all'arresto di Stefano Formica, operaio 33enne di Sortino, già noto alle forze dell’ordine.

A seguito di perquisizione in casa dell'uomo, infatti, sono stati rinvenuti 9 grammi di cocaina ed 1 di marijuana, nascosti all’interno di interstizi del mobilio.

L’uomo, dichiarato in stato di arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione