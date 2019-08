Sortino, coltivava 8 piante di canapa indiana: denunciato

Nascondeva in casa 8 piante di canapa indiana, di altezza tra un metro ed un metro e mezzo, poste a dimora fra alberi di ulivo. La scoperta dei Carabinieri, a seguito di perquisizione domiciliare, è stata fatta in casa di D.M.A., operaio 38enne di Sortino, in un terreno di sua pertinenza a ridosso della propria abitazione.

Le piante sono state sequestrate. L'uomo è stato denunciato per coltivazione, non autorizzata, di piante di canapa indiana contenenti principio attivo di THC.