Siracusa, Avantinsieme: "Bene sgombero campo rom, adesso accento sulle periferie"

Il direttivo dell'associazione Avantinsieme plaude all'azione dell'Amministrazione che, nei giorni scorsi, ha fatto sgomberare il campo rom in zona Pantanelli, e ha provveduto a ricollocare le varie famiglie che da anni occupavano quell'area.

Non solo, l'associazione di spinge oltre e chiede di "avviare un profondo screening, al fine di arrivare, nel più breve tempo possibile, ad un quadro di reale conoscenza che possa permettere le giuste scelte di intervento ma – soprattutto – la giusta programmazione per il rilancio delle periferie della nostra Siracusa" - si legge in una nota.

Nella stessa linea dello sgombero del campo rom, Avantinsieme chiede di rilanciare l'edilizia popolare.