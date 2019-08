Siracusa, coltiva pianta di cannabis nonostante i domiciliari: denunciato

Ospitava in casa, nonostante fosse ristretto ai domiciliari, una persona estranea al nucleo familiare, ed inoltre apre coltivasse sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di una pianta di cannabis. Per tali motivi, la Polizia di Stato, ha denunciato B.M., siracusano di 28 anni.

Inoltre, un giovane di 20 anni è stato trovato in possesso di 3,3 grammi di hashish e una donna di 31 anni trovata in possesso di 0,5 grammi di hashish.