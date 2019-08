Allenamenti intensi per l'Ortigia: in vasca anche Cassia, Ferrero e Condemi

Chiusa la secondo settimana di allenamento per l'Ortigia che ha potuto contare su tre neocampioni europei under 17: Ciccio Cassia, Filippo Ferrero e Francesco Condemi. Manca solo Valentino Gallo, il quale rientrerà fra qualche giorno da Malta, dove sta disputando il campionato nazionale dell'isola mediterranea.

“Tornare a casa con una medaglia europea al collo – afferma Cassia - è stata una bellissima soddisfazione. Tutti mi hanno fatto i complimenti e questo mi ripaga dei tanti allenamenti e dei sacrifici fatti. Quest'anno, vedo un'Ortigia sempre più forte e una grande voglia di fare bene. Avere con noi gente come Tempesti, poi, alza il livello e ci dà ancora più stimoli”.

Sugli obiettivi personali e di squadra, il numero 2 biancoverde ha le idee chiare: “Voglio migliorare ancora rispetto allo scorso anno e continuare a crescere. L'Ortigia deve andare il più avanti possibile in coppa e piazzarsi fra le prime quattro in campionato. Dobbiamo porci obiettivi importanti, ma come ha detto Stefano Tempesti qualche giorno fa, bisogna dare sempre il massimo, perché questo torneo sarà molto equilibrato e si può arrivare secondi come ottavi”.