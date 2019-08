Siracusa, il comitato Scuole sicure: "Una sola sede per l'Alberghiero, e che sia a norma"

Un'unica sede che sia, però, a norma. A chiederlo sono gli studenti dell'Alberghiero di Siracusa, sostenuti al comitato scuole sicure.

Il direttivo del comitato, in una nota, dichiara: “Hanno assoluta ragione gli studenti e le loro famiglie – continua il Comitato- a chiedere di non avere tre plessi, di poter godere di un’identità logistica, di non essere sparpagliati in locali arrangiati. Il dato più vergognoso è che queste situazioni incresciose si trascinano da tempo immemorabile, senza che nessuno abbia prospettato una soluzione definitiva a breve termine”.