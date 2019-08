Rosolini, avvelenati i cani del deputato regionale Pippo Gennuso

Questa notte sono stati avvelenati i cani della famiglia Gennuso in contrada San Basilio, a Ispica.

A denunciarlo pubblicamente su facebook il figlio Riccardo: "Dopo la scomparsa di mia madre quei cani erano diventati per noi e sopratutto per mio padre dei veri e propri membri della famiglia, lo hanno riempito d’affetto e altrettanto lui se ne è preso cura come se fossero suoi figli. Non lo avevo mai visto così premuroso".

Poi, rivolgendosi ai responsabili, allo stato ignoti, aggiunge: "Non siete degni di essere chiamati uomini, voi che non così tanta crudeltà avete commesso questo gesto ignobile, vile. Spero che la giustizia faccia il suo corso, spero che la paghiate cara!"

Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri.