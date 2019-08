Via alla prima giornata di formazione per la Fim Cisl Ragusa Siracusa

Prima giornata di formazione per la Fim Cisl Ragusa Siracusa, dopo il commissariamento della struttura avvenuto lo scorso luglio. Tra i presenti tanti giovani, ma anche dirigenti storici.

“La formazione - aggiunge Piero Nicastro, segretario Regionale Fim Sicilia - è il percorso migliore per far sì che i giovani possano acquisire le competenze necessarie per svolgere al meglio il proprio ruolo. Non è più il tempo dei sindacalisti che improvvisano ruoli non loro, i lavoratori hanno bisogno di concretezza e competenza. Siamo sicuri che a Siracusa si otterranno ottimi risultati.”

“Una giornata interessante - ha concluso il segretario generale della Ust Cisl Ragusa Siracusa, Paolo Sanzaro - C’è bisogno di questa formazione continua. Il mondo del lavoro e le istanze dei lavoratori mutano continuamente. La Fim Cisl, ben cosciente del proprio ruolo in un’area importante per il settore, bene ha fatto offrendo ulteriore servizio a tutti gli iscritti."