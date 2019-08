Siracusa, dissesto idrogeologico: sottratti 25 milioni di euro alla provincia

Sottratti 25 milioni di euro per la provincia di Siracusa relativamente al Dissesto Idrogeologico. A dirlo, puntando il dito contro la Regione siciliana, è l'ex deputato Vincenzo Vinciullo.

Secondo quanto riferito da quest'ultimo, stamattina, in sede di conferenza stampa, nella "ridistribuzione scendono da 42 milioni di euro a 17 milioni di euro".

In particolare, nei vari comuni della provincia

- Noto: il progetto “Lavori di ricostruzione, protezione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale del litorale in località Lido di Noto” (POC) passa, nel nuovo Allegato B, già Allegato 4, da 12 milioni di euro a ZERO euro;

- Avola: il progetto “Realizzazione delle opere di difesa e salvaguardia costiera di Avola” scende da 15.825.968,49 euro a 10.801.968,49 euro;

- Siracusa: il progetto “Lavori di riqualificazione e consolidamento strutturale del viadotto di accesso lato nord alla città di Siracusa sul tratto comunale della ex SS 114 Siracusa-Catania” (Targia- viale Scala Greca) scende da 5.100.000,00 a 1.020.000,00 euro;

- Carlentini: sottratti 2.600.000 euro

a) il progetto “Opere per la regimentazione e riduzione del rischio idrogeologico a difesa del centro abitato” di Carlentini scende da 1.180.000 a 236.000 euro;

b) il progetto “Consolidamento del muro e del versante adiacente a via G.da Procida” di Carlentini scende da 1.872.000 a 222.546,85 euro;

- Buccheri: il progetto “Mitigazione di rischio idrogeologico lungo la strada di ingresso C.U. ex S.S. 124 del Comune di Buccheri” scende da 670.000 a 95.000 euro;

- Portopalo: il progetto “Consolidamento e messa in sicurezza della sede stradale nel quartiere Canalazzo lungo il tratto di costa tra la via Lucio Tasca e la via Nunzio Costa” nel Comune di Portopalo scende da 669.394,81 a 133.878,96 euro.