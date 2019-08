Siracusa, possibile carenza idrica nella zona medio alta della città

Si potrebbe verificare oggi, per tutta la giornata, una riduzione della pressione idrica nella zona medio alta della città (viale Epipoli, via Necropoli Grotticelle, viale Tica, via Tisia, viale Zecchino, via Filisto e zone limitrofe), a Belvedere e in contrada Sinerchia.

A dirlo è Siam. A causa del temporale verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, si sono riscontrate improvvise interruzioni di energia elettrica con conseguenti fermate degli impianti di pompaggio. Ciò ha causato una rottura sulla tubazione di mandata che approvvigiona il serbatoio di Bufalaro alto, con il conseguente abbassamento del livello. In corso i lavori di riparazione