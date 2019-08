Siracusa, caso "Gettonopoli": l'inchiesta è stata archiviata, nessun reato è stato commesso

Non è stato commesso nessun reato. Così la Procura di Siracusa ha messo un punto nella vicenda, rimbalzata su tv e giornali nazionali nel 2015, passata alla storia come Gettonopoli.

Quasi tutto il consiglio comunale era coinvolto, tutti indiziati di aver fatto uso eccessivo del gettone di presenza, ma in realtà qualsiasi cosa sia stata fatta, secondo la Procura, rientrerebbe nei limiti di legge.

Il reato contestato è abuso d’ufficio in concorso e continuato per la violazione della legge regionale del 2000 e del regolamento delle commissioni consiliari. Secondo l’accusa i consiglieri avrebbero percepito il gettone di presenza anche quando le sedute erano rinviate per mancanza di numero legale o non svolgevano alcuna attività o avrebbero partecipato a sedute utili solo per l’approvazione dei verbali precedenti, causando con questa condotta un danno erariale. L'inchiesta, nata dalla denuncia pubblica del M5S, ha quantificato le spese sostenute in oltre 600 mila euro l’anno.