Siracusa, assemblea pubblica del Comitato Ortigia Sostenibile

La qualità della vita nel centro storico, a partire dall’osservazione delle criticità (abuso di suolo pubblico, diffusione di musica ad alto volume senza limitazioni di orari, invasione di auto, concessione dei dehors, paninerie, pizzerie, friggitorie e ristoranti in continua crescita) sarà il tema centrale dell'assemblea del Comitato Ortigia Sostenibile convocata per venerdì 30 agosto nella saletta di piazza Francesco Corpaci alle 19.

"La situazione di Ortigia e il suo degrado urbanistico ed ambientale, di fronte alla indifferenza dell’Amministrazione Comunale- si legge nella nota del Comitato - non può che avere come conseguenza la richiesta/provocazione di revoca dalla lista dei siti “Patrimonio dell’Umanità” che la città ha avuto nel 2005".

Durante l’incontro, verrà inoltre illustrata la proposta di un nuovo regolamento e misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico.