Noto, abbandono rifiuti e differenziata fuori dalle regole: si inaspriscono le sanzioni da 150 a 2.500 euro

Inasprite le sanzioni per chi non rispetta le regole della raccolta differenziata o abbandona i rifiuti a Noto.

Il sindaco Corrado Bonfanti ha firmato un’ordinanza che incrementa sensibilmente le multe.

I trasgressori rischiano una multa da 150 a 2.500 in caso di: mancata separazione delle frazioni merceologiche per cui è prevista la raccolta differenziata in conferimento separato, per il mancato rispetto del calendario e dell’orario di conferimento, per il mancato utilizzo o utilizzo improprio dei mastelli, per il mancato utilizzo del sacchetto contenente il rifiuto all’interno del mastello e per l'abbandono dei rifiuti.