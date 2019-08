Siracusa, procedono i lavori in Aula per l'approvazione del Bilancio 2019: avanti con gli emendamenti

Continua in Consiglio comunale il dibattito sul bilancio 2019, arrivato in Aula questa mattina. Dopo una breve pausa, appena dopo le 15, sono ripresi i lavori all'Urban center. Atmosfera distesa e collaborativa, dopo le tensioni con le quali stamattina si è aperta la seduta, quando la presidente Moena Scala, nel suo discorso, ha preso la parola in risposta ai violenti attacchi di cui è stata fatta oggetto negli ultimi mesi e lo fa richiamando il consiglio al "senso di responsabilità per il ruolo istituzionale".

Primo tema all'ordine del giorno la ripartizione della somma di circa 600mila euro avanzata dalle spese generali di funzionamento degli asili nido e da altre prestazioni di servizio. Una parte è andata a due emendamenti a firma del consigliere Giuseppe Impallomeni: con il primo vengono destinati 3000 euro per la manutenzione del manto stradale di traversa Mazzara di contrada San Domenico; con il secondo si impegna la stessa somma per un analogo intervento sulla Strada Cifalino. 10mila euro andranno al “Servizio interpretariato per cittadini non utenti” grazie ad un emendamento del gruppo “Amo Siracusa” illustrato all’Aula da Michele Mangiafico.

Un altro emendamento approvato servirà alla manutenzione straordinaria dell’asfalto della via Corfù: è stato illustrato, per Forza Italia, da Ferdinando Messina e vale 2mila euro. Due emendamenti, a firma di Sergio Bonafede, prevedono uno l’istituzione di un nuovo capitolo, per 20mila euro, per interventi di prima necessità a favore di soggetti indigenti; e 30mila euro per la realizzazione del “PEBA”, il Piano di abbattimento delle barriere architettoniche.

La rimanente somma, pari a 536mila euro sarà ripartita, grazie ad un emendamento della Federazione dei Verdi illustrato dal consigliere Andrea Buccheri, per impinguare alcuni capitoli che riguardano le politiche sociali. Nel dettaglio 54mila euro andranno per il servizio di trasporto disabili; 83mila euro serviranno per interventi a favore dei minori ed altrettanti per le rette di ricovero per anziani; 77mila euro serviranno per le spese di gestione della Casa Famiglia Onp; 229mila euro serviranno per l’adeguamento alle norme sanitarie e di sicurezza degli asili nidi; e 10mila euro per l’acquisto di arredi e attrezzature per le scuole materne.

L'Aula, con ogni probabilità, si aggiornerà a domani mattina