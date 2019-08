Siracusa, Consiglio comunale: dura reprimenda della presidente Moena Scala: " Illazioni e calunnie nei miei confronti solo ciarpame politico"

Inizia con il botto la seduta del consiglio comunale di Siracusa dedicata all'approvazione del bilancio.

La presidente Moena Scala prende la parola in risposta ai violenti attacchi di cui è stata fatta oggetto negli ultimi mesi e lo fa richiamando il consiglio al "senso di responsabilità per il ruolo istituzionale".

"Gli insulti , gli attacchi di cui sono stata fatta oggetto sono solo ciarpame politico - ha detto la presidente - che hanno offeso non tanto chi lo ha prodotto o me stessa, ma la città e la sua immagine. Hanno toccato anche la mia sfera personale al solo scopo di creare terrorismo psicologico e fomentare un clima di odio che combatterò finché sarà seduta tra questi banchi. Se qualcuno pensa di poter intimidire il mio ruolo istituzionale, continuando ad agire con questi metodi - ha continuato - sappia che ha trovato pane per i propri denti. Frattanto continuerò a guidare questo consiglio con rigore istituzionale e imparzialità assoluta e non permetterò a nessuno di prevaricare il diritto di espressione, di offendere e di accusare".

Poi arriva il monito: "Auspico che sin da oggi si cambi passo nel rispetto dei principi fondanti del democratico confronto. Diamo la giusta e corretta immagine ce questa città merita".

Subito dopo l'aula ha iniziato la discussione degli oltre 200 emendamenti alo strumento finanziario, ce dovrà essere approvato entro il 27 settembre.