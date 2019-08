Avrebbe tentato un furto all'interno di una farmacia in via Sofio Ferrero, a Siracusa. Per tale motivo, Massimo Toromosca, 45 anni, già conosciuto alle forze di polizia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato, intervenuta sul posto, a seguito della segnalazione di rumori sospetti provenienti dall'esercizio