Siracusa, rifiuti in autostrada: verso le telecamere

Cresce il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in autostrada a Siracusa, così come il resto della Sicilia. A provvedimenti il Cas, Consorzio per le Autostrade siciliane, che annuncia l'intenzione di intensificare i controlli anche attraverso un servizio di video sorveglianza al fine di individuare gli autori delle condotte illecite, nei cui confronti si procederà a sporgere denunzia presso le Autorità Giudiziarie competenti.