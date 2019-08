Nel Palermitano, tragedia a Isola delle femmine: muore un sub

Un sub è morto e un altro risulta ancora disperso nel mare di Isola delle Femmine, sul litorale occidentale di Palermo. Il corpo della vittima è stato recuperato e trasferito nel porticciolo della località balneare da una terza persona che era a bordo del gommone con i due sub che si erano immersi per una battuta di pesca nella zona dell'isolotto. Alle ricerche del disperso stanno partecipando le motovedette della Guardia Costiera e i sommozzatori dei vigili del fuoco.