Siracusa, gara podistica "I trofeo Sant'Anna" a Belvedere: cambia la viabilità

Cambia la viabilità a Belvedere sabato 31 agosto in occasione della gara podistica "I trofeo Sant'Anna".

Il dirigente del settore mobilità ha firmato un'ordinanza con la quale dispone, dalle ore 13:00 alle ore 21:00, il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nelle vie:

- Vai Maria Montessori, dall’intersezione con piazza Eurialo all’intersezione con via dei Vespri;

- Via dei Vespri, dall’intersezione con via M. Montessori all’intersezione con via A. Rudinì;

- Via Rudinì, dall’intersezione con via dei Vespri all’intersezione con via dell’Alloro;

- Via dell’Alloro, dall’intersezione con via A. Rudinì all’intersezione con piazza Eurialo;

- Piazza Eurialo.

Inoltre dalle ore 17:00 alle ore 20:00, il divieto di transito nelle su elencate vie.