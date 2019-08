Melilli, marijuana e cocaina in casa: arrestato un 24enne

Nascondeva in casa 75 grammi di marijuana, in parte suddivisi già in dosi, e mezzo grammo di cocaina. La scoperta dei Carabinieri di Villasmundo, a seguito di perquisizione domiciliare, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, in casa di Andrea Amendola, 24enne di Melilli, già noto alle forze dell’ordine

Lo stupefacente era nascosto tra la lavanderia e la cucina, dove è stato anche rinvenuto il materiale per il confezionamento degli stupefacenti.

L'uomo è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti