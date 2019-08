Portopalo di Capo Passero, incidente sul lavoro: operaio cade da un'altezza di 4 metri, è in grave condizioni

Era sul posto di lavoro e stava effettuando interventi nella zona dei terrazzamenti di un albergo a Porto Palo di Capo Passero, per conto di una ditta, quando è caduto da un’altezza di circa 4 metri.

L'uomo, un operaio di Ispica di 35 anni, ha riportato fratture multiple a gambe, braccia e spalle ed è ancora in gravi condizioni.

Il 35enne avrebbe perso l'equilibrio per poi finire vicino la piscina della struttura alberghiera