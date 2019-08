Siracusa, loculi cimiteriali: CasaPound "consiglieri disertori in Aula si dimettano"

In disaccordo i militanti di CasaPound Siracusa sulla questione dei loculi cimiteriali. Per manifestare il loro disaccordo, i militanti hanno appeso uno striscione davanti all'Urban center con scritto "Consiglieri assenti, dimissioni subito".

"I consiglieri comunali hanno disertato il consiglio comunale in cui era programmata la votazione per decidere le sorti delle concessioni dei loculi cimiteriali - riferisce Cpi in una nota."

"Questo comportamento lascia presagire un vero e proprio boicottaggio nei confronti dei cittadini siracusani - continua CasaPound - che in questa maniera si troverebbero a pagare somme già erogate per le suddette concessioni."

"Pertanto invitiamo qualsiasi consigliere che per menefreghismo, per ignoranza, per negligenza o perché semplicemente non non sa svolgere il proprio lavoro di dimettersi subito."