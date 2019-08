Sicilia, Musumeci: "16 mln per pulizia di un centinaio di fiumi e torrenti"

“Prosegue incessante l’attività di messa in sicurezza del territorio da parte della Regione Siciliana. In vista delle piogge autunnali, il governo ha stanziato sedici milioni di euro per avviare la pulizia di un centinaio di torrenti e fiumi per consentire il libero e regolare deflusso delle acque. Un’attività per prevenire possibili fenomeni di esondazione, con conseguenze in alcuni casi tragiche per la popolazione, come purtroppo accaduto anche nel recente passato” - dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.