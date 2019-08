Priolo Gargallo, cominciano i lavori di ricostruzione e bonifica del plesso La Pineta: studenti trasferiti al Di Mauro

Via ai lavori di demolizione, ricostruzione e bonifica (anche da amianto) del plesso La Pineta. Gli studenti dovranno traslocare e saranno accolti dal plesso “Orazio Di Mauro”.

Questa la decisione assunta ieri con una delibera di Giunta, dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Pippo Gianni, di comune accordo con i Dirigenti scolastici dei due Istituti Comprensivi.

Per accogliere gli alunni, i locali assegnati al piano terra e in parte del primo piano, saranno oggetto di lavori urgenti di adeguamento, per consentire il sereno e regolare svolgimento delle lezioni da parte di tutti gli studenti. Ultimata la fase di emergenza, i lavori svolti torneranno utili nel prosieguo dell’anno scolastico, per le attività curriculari ed extracurriculari. 15 le classi che andranno al plesso “Di Mauro”; 3 classi, come richiesto dal Dirigente scolastico del 1°Istituto comprensivo, saranno allocate presso “Largo Scuole”.