Carlentini, cadavere ritrovato in un sacco: potrebbe trattarsi di un bracciante agricolo impiegato in nero in un terreno della zona

Un bracciante agricolo impiegato in nero in un terreno della zona. È questa una delle possibili ipotesi sulle quali stanno lavorando gli investigatori all'indomani del ritrovamento di un cadavere di un uomo di circa 50 anni all'interno di una body bag, la sacca utilizzata in obitorio, in contrada Cirico' tra Carlentini e Lentini, nel Siracusano. Il medico legale, Orazio Cascio, ha eseguito l'autopsia che sembrerebbe escludere l'omicidio: il corpo era integro, senza segni evidenti causati da un'arma da fuoco o da taglio. Il cadavere resta ancora senza identità. Sembra confermato che la morte sia avvenuta 5 giorni fa. Il medico legale ha prelevato alcuni tessuti dal corpo della vittima per gli accertamenti tossicologici ed istologici.

(ANSA.IT)