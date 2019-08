Siracusa, visite specialistiche ed esami diagnostici si possono prenotare in Farmacia

Visite specialistiche ed esami diagnostici sarà possibile, dal 16 settembre, prenotarli nelle Farmacie convenzionate. Inoltre, sarà possibile anche effettuare il pagamento il pagamento Ticket.

Proprio questa mattina è stata sottoscritta la convenzione tra il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra e il presidente di Federfarma Siracusa Salvatore Caruso, in sede di conferenza stampa.

Nelle Farmacie il servizio è attivo sette giorni su sette anche nelle ore serali e notturne in quelle aperte per turno.

Le farmacie aderenti esporranno all’esterno e all’interno dei locali in modo ben visibile appositi cartelli di segnalazione del servizio. La convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per uguale periodo.