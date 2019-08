Canicattini Bagni, chiusa oggi la postazione del 118: protesta del sindaco

Inaccettabile la sospensione del Servizio di 118 a Canicattini Bagni, per la giornata di oggi.

La protesta del sindaco Marilena Miceli è contenuta in una lettera che il primo cittadino ha indirizzato ai vertici della S.E.U.S. e per conoscenza anche all’assessorato regionale della Salute e al Ministero della Salute.

"Un’assenza “giustificata” - precisa i sindaco - dovuta a malattia, ferie o altro contemplato dalle normative, ma che non giustificherebbe, al contrario, il comportamento della società che si occupa del 118 in Sicilia, di non provvedere alla sostituzione del personale assente, lasciando così del tutto scoperto un servizio di soccorso pubblico in una cittadina di 7000 abitanti che in estate registra un considerevole incremento di presenze".

Da qui la richiesta di immediato ripristino del servizio e la denuncia della mancata comunicazione preventiva e della non verifica di “alternative”.