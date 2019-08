Siracusa, controlli su strada dei Carabinieri: al setaccio 45 veicoli e 82 persone

Prevenire e reprimere guida pericolosa di auto e moto. Questo l'obiettivo dei controlli su strada effettuati durante il fine settimana a Siracusa, da parte di Carabinieri, in particolare nelle arterie principali della città con l’utilizzo di strumentazione per rilevare il tasso alcolemico del conducente.

Su strada 5 pattuglie che hanno proceduto al controllo di 45 veicoli e 82 persone.

Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco. Segnalati, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 3 giovani maggiorenni siracusani trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, per complessivi 9 grammi di marijuana e 0,50 di hashish.