Siracusa, abusivismo e cattivo stato di conservazione di prodotti alimentari: sanzioni per oltre 5 mila euro

Erano venduti abusivamente circa 390 chili di prodotti ortofrutticoli, sequestrati dai Carabinieri, a seguito di controlli amministrativi effettuati di concerto con personale Asp. Al responsabile sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 312 euro.

Inoltre, in un negozio alimentare a Cassibile, sono state rinvenute un ingente quantitativo di bevande alcoliche e non, prodotti alimentari di prima necessità in cattivo stato di conservazione e altri prodotti alimentari conservati in non idonee condizioni sanitarie.

Al titolare dell'esercizio è stata notificata una sanzione di 5164 euro.