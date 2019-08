Siracusa, sequestrato 1 chilo e mezzo di hashish: avrebbe fruttato 1600 euro. Arrestato

Nascondeva in camera da letto un chilo e mezzo di hashish. A fare la scoperta i Carabinieri che hanno effettuato una perquisizione in casa di Salvatore Di Paola, 38 anni, disoccupato siracusano e pregiudicato, arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto il quantitativo di sostanze stupefacenti, sottoposto a sequestro, avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio circa 1600 euro.

L'uomo è stato tradotto in regime di arresti domiciliari.