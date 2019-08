Amo Siracusa: "Parco giochi per bambini, ci sono i fondi dalla Regione bisogna partecipare"

Presentare istanza progettuale per ottenere dalla Regione fondi per un massimo di 50mila euro. La richiesta parte dal gruppo consiliare “Amo Siracusa”, a seguito del bando pubblicato dall’Assessorato Regionale alla Famiglia che ha stanziato la somma di 3.825.000,00 euro, frutto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, alla realizzazione nei comuni dell’isola di spazi pubblici comunali destinati al gioco, dotati di attrezzature per minori con disabilità. L'istanza di partecipazione dovrà essere trasmessa entro le ore 12 del giorno 31 Ottobre 2019.

"Un tema molto sentito dal nostro gruppo consiliare, - si legge nella nota - che dal suo insediamento si batte per una città maggiormente orientata sui bisogni dei più piccoli della comunità, nella consapevolezza della natura fortemente educativa del gioco, anche dal punto di vista delle regole, e degli effetti che una politica orientata sulla crescita sana dei bambini della propria comunità avrà sul valore delle regole e sulla capacità di stare con gli altri."