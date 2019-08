Siracusa, bilancio di previsione 2019: 27 emendamenti a firma dei Verdi

Sono pronti i 27 emendamenti che il gruppo consiliare dei Verdi (Andrea Buccheri, Salvatore Costantino e Michele Buonomo) presenteranno in Aula al bilancio di previsione 2019.

Tanti gli ambiti di intervento: dalla pianificazione territoriale, bonifica delle discariche, asili nido, sicurezza e manutenzione stradale, mercatini rionali e parcheggi comunali scambiatori.

Un occhio di riguardo all'ambiente, e soprattutto alle discariche: "L’emendamento punta sulla caratterizzazione dei siti di Arenaura e di Santa Panagia, per un importo di 60000. Sono inseriti nel Piano Regionale delle bonifiche e questo ci consentirà anche di attingere finanziamenti esterni" - spiegano i tre.

Un altro importante emendamento riguarda la redazione del Piano regolatore del Porto sempre per 60.000 euro.

Fondi verranno chiesti per la realizzazione dello spartitraffico lungo via Bartolomeo Cannizzo e per la manutenzione delle case popolati Cipe.

"Tra i nostri obiettivi – spiegano Buccheri, Costantino e Buonomo – rientra quello di reperire le somme da destinare alla riqualificazione di via Giarre e dell'area a verde presente al suo interno, per 390000 euro. Si tratta di un intervento divenuto ormai improcrastinabile per le condizioni in cui è ridotta l'area. In tema di manutenzioni stradali – dicono - abbiamo previsto degli stanziamenti per alcuni interventi di manutenzione straordinaria di via Galermi, per un importo di 10.000 euro, e per il completamento dell'illuminazione pubblica in Via Alessandro Fleming e la manutenzione straordinaria dei marciapiedi di corso Timoleonte. Ci siamo occupati anche dei parcheggi comunali: 3500 euro per l'installazione della sbarra di accesso a quello di via Von Platen, già oggetto di un'apposita interrogazione, e 10.000 euro per la rimozione della motovedetta abbandonata al parcheggio del molo Sant'Antonio con la raccomandazione di realizzarvi un'area a verde. Sempre in tema di mobilità e trasporti abbiamo individuato e destinato 2.0000 euro per l’eliminazione di tre pericolosi incroci, oggetto di numerosi incidenti e la realizzazione di tre rotatorie nelle intersezioni tra via Lentini e via Buscemi, tra via Lentini e via Gianni e tra via Marzamemi e via Gianni, raccomandando di mettere a verde le rotatorie".