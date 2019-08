Siracusa, discarica a cielo aperto in fondo a viale Santa Panagia: il sito meta preferita di impenitenti "sporcaccioni"

Il conferimento dei rifiuti a Siracusa continua ad essere un nervo scoperto, uno dei nodi a tutt'oggi irrisolti. E se da un lato l'amministrazione comunale mette in campo tecnologie e uomini per combattere l'abbandono dei rifiuti, dall'altra ci sono coloro, e continuano ad essere molti, troppi, che non esitano un istante

a lasciar ovunque sacchi di immondizia e rifiuti di ogni genere.

E' il caso della zona in fondo a viale Santa Panagia, diventata terra di nessuno con grave nocumento per i residenti della zona.

A nulla valgono le operazioni di bonifica programmate dal gestore del servizio di igiene urbana: una volta ripuliti, i siti prescelti dagli "sporcaccioni" tornano puntualmente a riempirsi di spazzatura con grave danno per tutti, in particolare per coloro che nei pressi di queste discariche non autorizzate, ci vivono. Basta solo pensare a quanto può essere difficile convivere, con le alte temperature estive, con l'olezzo nauseabondo che si alza dal cumulo dei sacchi abbandonati. Senza considerare poi la violazione delle più elementari regole di decoro urbano, che spesso viene sbeffeggiato in pieno centro, figuriamoci in periferia.