Siracusa, "base" di spaccio smantellata in via Italia 103: indagini

Una "base" di spaccio è stata scoperta e smantellata, dai Carabinieri, in via Italia 103. In un sottoscala di uno stabile, infatti, sono state rinvenute e sequestrate 24 dosi di cocaina per un totale di 3 grammi, 1 dose di marijuana e 69 dosi di hashish di complessivi 60 grammi.

Inoltre sono state sequestrate 4 apparecchiature radio ricetrasmittenti complete di batteria e carica batteria e la somma di 600 euro, sia in monete che di carta, ritenuti frutto dell’attività di spaccio.

L'operazione dei militari è scattata a seguito di una lunga attività di osservazione e controllo. Indagini in corso.