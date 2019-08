Macabro ritrovamento a Carlentini, il cadavere di un uomo rinvenuto dentro un sacco di plastica in un agrumeto

Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, e’ stato rinvenuto ieri all'interno di un sacco nero di plastica in un agrumeto, in contrada Ciricò in territorio di Carlentini.

Intorno a mezzogiorno, al centralino dei Carabinieri, è arrivata la chiamata del proprietario di un fondo agricolo vicino, che segnalava la presenza di un sacco

sospetto, dietro un cancello chiuso, che da giorni emanava una forte puzza. Giunti sul posto i Carabinieri hanno aperto i cancello e hanno fatto il macabro ritrovamento.

Al momento poche e frammentarie le notizie: pare che il corpo dell'uomo fosse nudo e che la sua età sia compresa tra i 40 e i 45 anni, almeno all'apparenza.

Da una prima ispezione cadaverica la morte risalirebbe a quattro giorni fa: sul corpo sono stati scoperti due piccoli fori ma non è chiaro se siano stati provocati da proiettili o dall'avanzato stato di decomposizione.

Sul posto oltre ai i Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Augusta, della stazione di Carlentini sono stati chiamati anche il medico legale Francesco Cascio e il magistrato di turno della Procura, Salvatore Grillo. L'autopsia potrebbe essere eseguita già domani.

Sull'accaduto, al momento, è stato disposto dal magistrato il massimo riserbo.