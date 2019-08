Siracusa, rinnovo loculi cimitero: c'è tempo fino al 23 settembre per il rinnovo, poi lo "sfratto"

C'è tempo fino al 23 settembre per chiedere il rinnovo delle concessioni dei loculi cimiteriali. A dirlo è un nuovo avviso pubblicato sul sito del Comune di Siracusa, a seguito della proroga concessa dall'Amministrazione (inizialmente la scadenza era fissata per il 26 agosto).

Ultima spiaggia, però, per i parenti dei defunti che, se entro quella data non avranno rinnovato a rinunciato al loculo, riceveranno un avviso per poi vedersi i propri cari sfrattati.

Nessun cambiamento sul pagamento del canone di rinnovo della concessione che potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

• € 450,00 PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE (entro il 31/10/2019) con il beneficio

dello sconto del 25%;

• € 600,00 IN:

N. 4 RATE BIMESTRALI DA € 150,00 (15/10/2019–15/12/2019–15/02/2020–15/04/2020)

oppure

N. 7 RATE MENSILI (n. 6 rate da € 85,00 scadenti il 15/10/2019 – 15/11/2019 –

15/12/2019 – 15/01/2020 – 15/02/2020 – 15/03/2020 e 7^ rata (saldo) da € 90,00

scadente il 15/04/2020