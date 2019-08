L'attore augustano Luigi Tabita vince il Premio Nazionale Franco Enriquez 2019

E' stato insignito, l'attore augustano Luigi Tabita, del premio Franco Enriquez 2019 come migliore attore, categoria teatro di impegno sociale e civile, per l’interpretazione di Matteo nello spettacolo “La rondine”di Guillem Clua.

Tabita si è formato alla scuola del Teatro Stabile di Catania e sin da subito il suo percorso artistico è stato segnato da importanti incontri lavorativi come Scaparro, Andò, Guicciardini, Dioume, Papas, Pezzoli, Sasportes, Pirrotta, Vetrano-Randisi, Placido. Recentemente ha debuttato come coprotagonista accanto a due colonne del teatro italiano Annamaria Guarnieri e Giulia Lazzarini nella storica commedia noir “arsenico e vecchi merletti” di Joseph Kesselring.

Il Premio, giunto alla sua XV edizione, verrà consegnato il 30 agosto 2019 a Sirolo (AN).