Siracusa, collaborazione tra la Consulta civica e Movimento Giustizia & Libertà

Accordi di collaborazione tra Damiano De Simone, attuale Presidente della Consulta Civica di Siracusa e Giuseppe Natalino Presidente del Movimento Giustizia & Libertà. In un incontro nella sede di Canicattini Bagni sono stati trattati gli argomenti cardine per il rilancio del territorio provinciale.

"Lo sviluppo passa dal fare sistema – commenta Damiano De Simone – connettendo in rete le risorse naturali, culturali e produttive dell’intero territorio provinciale".

Tra gli argomenti trattati anche l’intenzione di istituire la Consulta Civica di Canicattini il cui commissario, anticipa il Presidente Damiano De Simone, sarebbe proprio Giuseppe Natalino.